Экономист Балынин посоветовал периодически открывать накопительные счета в разных банках

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил, как получать максимальную выгоду от накопительных счетов. Он посоветовал периодически открывать вклады в разных банках, сообщил сайт «Аргументы и факты».
По словам эксперта, многие финансовые учреждения предлагают высокие ставки на начальном этапе использования инструмента.
«Целесообразно по окончании срока действия „приветственной ставки“ в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», — отметил специалист.
Применяя СБП, россияне могут переводить между счетами в разных денежно-кредитных организациях до 30 миллионов рублей без комиссии, напомнил экономист.
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