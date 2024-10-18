Экономист Балынин посоветовал периодически открывать накопительные счета в разных банках

Кандидат экономических наук Игорь Балынин объяснил, как получать максимальную выгоду от накопительных счетов. Он посоветовал периодически открывать вклады в разных банках, сообщил сайт « Аргументы и факты ».

По словам эксперта, многие финансовые учреждения предлагают высокие ставки на начальном этапе использования инструмента.

«Целесообразно по окончании срока действия „приветственной ставки“ в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», — отметил специалист.

Применяя СБП, россияне могут переводить между счетами в разных денежно-кредитных организациях до 30 миллионов рублей без комиссии, напомнил экономист.