Экономист Балынин: пенсионные накопления можно получать в виде ежемесячной выплаты

Чтобы получить единовременную выплату пенсионных накоплений, сумма которых превышает 412 тысяч рублей, необходимо дождаться увеличения прожиточного минимума в следующем году. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью сайту телеканала «Звезда» .

В этом случае возрастет и сумма единовременной выплаты пенсионных накоплений, отметил специалист

«Можно подождать до следующего года, и по мере роста прожиточного минимума будет увеличиваться максимальная сумма. Либо ее можно получать как накопительную пенсию или ежемесячными выплатами», — объяснил экономист.

Балынин также добавил, что отличие накопительной пенсии от ежемесячной выплаты в том, что первая назначается пожизненно, а вторая прекратится по истечении назначенного периода по мере полного израсходования средств.