Экономист Анисимова: «старые» доллары должны приниматься банками без ограничений

Директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова рассказала в беседе с RT о том, что доллары старого образца должны приниматься российскими банками без каких-либо ограничений.
Все банкноты, вне зависимости от года выпуска, являются законным платежным средством и принимаются финансовыми учреждениями в России. Граждане могут свободно вносить старые доллары на счет или использовать их при обмене, не опасаясь отказа из-за их возраста.
При этом Анисимова подчеркнула, что выдача наличных долларов производится только новыми банкнотами, что соответствует внутренним стандартам банковских операций и ориентации на современные платежные инструменты.
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