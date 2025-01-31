Доцент Балынин: вклады помогут заработать 225 тысяч рублей со 100 тысяч

Открытие долгосрочного вклада на сумму 100 тысяч рублей может принести доход в размере 225 тысяч рублей за несколько лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По словам эксперта, на начало 2025 года общий объем вкладов физических лиц составил свыше 57 триллионов рублей.

«По моим прогнозам, во втором полугодии 2024 года прирост составит 15,3% (или 7,6 триллиона рублей), а за весь 2024 год — 27% (или 12,1 триллиона рублей)», — заявил специалист.

Такие показатели, добавил Балынин, свидетельствуют о высоком уровне доверия россиян к банковским депозитам. Сейчас возможно получать доход от 20 до 25 тысяч рублей ежегодно на каждые 100 тысяч рублей, добавил «ФедералПресс».