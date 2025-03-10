Должностное лицо АО «Россельхозбанк» повторно оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его адрес электронной почты письма с рекламой финансовых услуг по предоставлению кредита без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.