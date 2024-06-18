Должностное лицо АО «Альфа-Банк» снова оштрафовали за нарушение Закона о рекламе﻿

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 и части 2 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 и части 2 статьи 18, части 1 и части 3 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения должностного лица АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 14.3 КоАП.