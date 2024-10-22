Доктор экономических наук Калиниченко: мужчины чаще покупают товары с красными ценниками

Маркетинг — эффективный инструмент для стимулирования продаж. Маркетологи применяют огромное количество хитростей, чтобы заставить целевую аудиторию купить тот или иной товар. Одной из таких уловок является изменение цвета и размера шрифта на ценнике, рассказал доктор экономических наук, доцент Максим Калиниченко в интервью «ТСН24» .

Так, мужчины охотнее покупают товары с красным ценником. Для них этот цвет символизирует энергию и экономию. Еще одна рабочая стратегия — установка стоимости ниже целого числа. На подсознательном уровне такая цена воспринимается как более выгодная, отметил специалист.

Калиниченко также добавил, что скидки выше 15% не что иное, как маркетинговый ход. Эксперт призвал потребителей не только планировать покупки, но и тщательно их анализировать.