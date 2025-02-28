Депутат Аксаков: внедрение цифрового рубля замедлилось из-за технических проблем

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Абзацу» заявил, что процесс внедрения цифрового рубля мог замедлиться из-за расходов и проблем с техническим обеспечением, особенно для малых и средних банков.

Парламентарий уверен, что это временное явление, и переход к цифровому рублю может быть отложен максимум на год. Аксаков также предположил, что банки заинтересованы в участии в проекте, учитывая возможное финансирование из бюджета.

Напомним, что внедрение цифрового рубля планировалось на июль 2025 года, но пока проект находится на стадии пилотного тестирования с участием 30 компаний и 1700 граждан.