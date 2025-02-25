Депутат Аксаков посоветовал россиянам формировать рублевые сбережения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков порекомендовал жителям России задуматься о формировании рублевых сбережений. Об этом написал RT .

В разговоре с телеканалом он прокомментировал новость о том, что внебиржевой курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с 30 августа 2024 года. Аксаков пояснил, что эта информация имеет значение для россиян, поскольку некоторые из них покупают валюту для поездок за границу.

Кроме того, депутат добавил, что сейчас банки предлагают выгодные условия по вкладам.

«Рубль недооценен однозначно, то есть его тенденция к укреплению будет сохраняться», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей.