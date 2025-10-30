Брокер Мальцева призвала не ждать снижения инфляции до 4% в 2026 году

Сертифицированный брокер Татьяна Мальцева сообщила РИАМО, что инфляция в России не сможет устойчиво снизиться до целевого уровня в 4%, пока не будут «заякорены» инфляционные ожидания.

По словам эксперта, население и бизнес, ожидая высокой инфляции, меняют свое поведение: потребители создают повышенный спрос, а бизнес закладывает рост издержек в цены и останавливает долгосрочные инвестиции. Это порочный круг, который сам по себе вызывает инфляционную спираль, отметило радио Sputnik.

Мальцева считает, что предпосылки для снижения инфляционных ожиданий крайне слабые. Меры, предпринимаемые для их снижения, либо разгоняют инфляцию, либо недостаточно эффективны.

Среди факторов, которые могут снизить инфляционные ожидания, она назвала стабилизацию курса рубля и снижение деловой активности. Высокие ставки уже охлаждают кредитование и спрос в некоторых сегментах (ипотека, кредиты на авто). Если это станет заметно в макростатистике (рост безработицы, падение реальных доходов), это может начать сдерживать потребительский ажиотаж.