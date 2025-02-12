Бизнес-наставник Давидян: демонстрация богатства — признак фейковых миллиардеров

Люди создают иллюзию богатства в основном ради финансовой выгоды, а не для личного удовольствия. О мотивах мнимых миллиардеров рассказала наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, фальшивые богачи привлекают подписчиков, чтобы затем продать им товары или услуги. Поэтому имитация благополучия в информационном пространстве, как правило, связана с мошенничеством.
Настоящие миллиардеры не стремятся публично демонстрировать свое состояние, так как их капитал вложен в различные активы, а большого количества наличных они попросту не держат, резюмировала Давидян.
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