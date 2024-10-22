Банковкий эксперт Бархота посоветовал не выбрасывать карты с истекшим сроком

Карты некоторых платежных систем могут продолжать функционировать даже после истечения их срока действия, и их нельзя выбрасывать, предупредил в беседе с «Москвой 24» эксперт банковского сектора Андрей Бархота.

Он отметил, что из-за ухода Visa и MasterCard из России карты этих систем не перевыпускаются, а автоматически продлеваются. Все необходимые сведения можно найти в приложениях банков, добавил Бархота.

Хотя на карте может быть указано, что она действительна до 2023 года, на самом деле она все еще может быть активной. Поэтому выбрасывать их не следует, подчеркнул эксперт.