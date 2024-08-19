Банк Синара: большинство россиян не интересуются долгосрочными сбережениями

По данным опроса, проведенного Банком Синара в августе среди 6,6 тысячи россиян, большинство людей проявляют низкий интерес к долгосрочным сберегательным инструментам в условиях высокой ключевой ставки. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Согласно результатам исследования, 74,6% участников не заинтересованы в долгосрочных сбережениях, в частности, в инвестиционных продуктах. Для 38,4% респондентов такие инструменты вообще не привлекательны, а 31,9% отметили, что не готовы на длительное время расставаться со своими накоплениями.

Почти половина участников опроса (49%) предпочитает сохранять свои средства на депозитах и накопительных счетах. Остальные 36,8% не хранят свои сбережения вовсе. Кроме того, 23,8% респондентов держат деньги наличными, а 7,4% инвестируют в акции и облигации.