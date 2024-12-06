Банк России выпустил серебряную монету «Год семьи» номиналом три рубля

Банк России ввел в оборот серебряную монету в честь Года семьи. Ее тираж составил 3000 штук. Об этом сообщает сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По опубликованной информации, памятную монету с уникальным дизайном выпустили номиналом три рубля. Она представляет собой ценный коллекционный предмет, однако также может служить средством наличного платежа.

Масса монеты — 31,1 грамма, она сделана из серебра 925 пробы. На лицевой стороне размещен государственный герб России, на обратной стороне — цветной логотип «Год семьи 2024» в лазерной гравировке.