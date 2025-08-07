Банк России сообщил о выявлении фальшивых купюр на 100 тысяч рублей в Нижегородской области

Во втором квартале 2025 года на территории Нижегородской области была обнаружена 31 поддельная денежная единица. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Волго-Вятское управление Банка России.

Общая сумма выявленных фальшивых купюр составила 103 тысячи рублей. Большая часть подделок пришлась на банкноты достоинством пять тысяч рублей — таких насчитывалось 19 экземпляров.

Количество зафиксированных фальшивок снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 20,5%. Также отмечено уменьшение числа подделок на 11% по сравнению с первым кварталом текущего года.