АО «Торговый дом «Перекресток» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица относительно недостоверной рекламы в магазине торговой сети «Пятерочка».
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения АО «Торговый дом «Перекресток» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии со статьей 5 Закона о рекламе реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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