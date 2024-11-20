АО «Дикси Юг» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Ярославское межрегиональное УФАС России поступило обращение физического лица о несоблюдении требований к рекламе алкогольной продукции при распространении рекламы в магазине розничных продаж торговой сети «Дикси».
По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении АО «Дикси Юг» возбудило дело по признакам нарушения 3 статьи 21 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения АО «Дикси Юг» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.
Интересно
В соответствии с частью 3 статьи 21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).
Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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