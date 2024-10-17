Аналитик Звездин: укрепление рубля на международном рынке будет иметь временный характер

Рубль демонстрирует стремительную динамику падения к бивалютной корзине. В ближайшее время ситуация начнет корректироваться, однако укрепление будет временным, заявил финансовый аналитик Артем Звездин в интервью «ФедералПресс».

По его прогнозам, новый цикл падения российской валюты произойдет в конце этого года. Курс рубля к доллару достигнет уровня 99 рублей за американский доллар.

Это станет причиной подорожания многих товаров и услуг. Больше всего цены вырастут на зарубежные комплектующие ПК, технику и автомобили, резюмировал эксперт.

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