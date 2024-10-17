Аналитик Звездин спрогнозировал повсеместный рост цен после поднятия ключевой ставки

Центральный банк России 25 октября примет решение по ключевой ставке. Ожидается, что показатель вновь поднимут. Это приведет к росту цен во всех сферах, заявил «ФедералПресс» финансовый аналитик Артем Звездин.
«Сейчас сложно сказать место, где не будет роста цен», — отметил специалист.
По его мнению, высокая ключевая ставка и падение рубля также отразятся на стоимости российских товаров. Увеличатся цены на транспорт и такси, услуги доставки вырастут на 3-4%, добавил Звездин.
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