Аналитик Тумин указал на возможный рост курса доллара в диапазоне 94-95 рублей в мае | 360°

Деньги 26 апреля 2024, 15:12 Аналитик Тумин указал на возможный рост курса доллара в диапазоне 94-95 рублей в мае

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Проинфляционные факторы оказывают влияние на позиции рубля в настоящее время. Положительно воздействуют сверхдоходы от экспорта нефти и газа. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы Валерий Тумин в беседе с RT.

«Высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентации на внутренний спрос будут усиливать перегрев экономики. Добавим сюда возросшую инвестиционную активность, которая обязательно начнет разгонять инфляцию», — добавил эксперт.

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Аналитик спрогнозировал ослабление российской валюты. По его мнению, уже в мае курс доллара установится в диапазоне 94-95 рублей. Евро подорожает до 101 рубля, считает аналитик.