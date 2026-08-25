Аналитик Соболев объяснил рост цен на золото и серебро
Драгметаллы сохраняют восходящий тренд после июльских минимумов, сообщает RT.
Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев связал рост котировок с ослаблением доллара, политикой Федеральной резервной системы США и действиями американского Минфина.
«На этой неделе тройская унция золота переходит в торговый диапазон $4325—4850, а унция серебра — в коридор $62,5—73», — рассказал Соболев.
Аналитик отметил, что поддержку рынку также оказывает снижение вероятности повышения ставки ФРС США в сентябре. Минфин США при этом проводит операции для поддержки рынка долгосрочных казначейских облигаций.