Аналитик Шнейдерман указал на реактивный характер роста цен на золото

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман обратил внимание на реактивный характер подорожания золота в последние дни. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, недавний всплеск цен на драгоценный металл обусловлен реакцией на изменения геополитической обстановки и слабостью курса доллара.
«Рынок драгметаллов продолжает ралли на фоне <…> продажи госдолга США Китаем и другими странами», — отметил аналитик.
Как пояснил специалист, текущие уровни демонстрируют высокий уровень риска ликвидации торговых позиций участниками рынка, что потенциально способствует формированию временной верхней границы ценовых колебаний.
