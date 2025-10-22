Аналитик Шнейдерман связал поднятие ставок по вкладам с борьбой за клиентов

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман в беседе с RT объяснил, зачем некоторые банки повышают ставки по вкладам.

Как отметил специалист, у Банка России сейчас есть возможность смягчить монетарную политику, так как инфляция снизилась чуть ниже 8%. Однако, по его словам, регулятору все еще приходится удерживать жесткие денежно-кредитные условия из-за высоких инфляционных ожиданий населения.

«Относительно валютного рынка — он сейчас стабилен. Колебания курсов не выходят за осенние рамки», — заметил Шнейдерман.

Он также пояснил, что некоторые финансовые организации начали поднимать доходность по рублевым вкладам, чтобы закрепиться в новом цикле и привлечь клиентов, пока процентные ставки остаются на привлекательном уровне.