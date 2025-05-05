Аналитик Шнейдерман спрогнозировал цену Brent в $50 во втором квартале 2025 года

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман поделился с RT мнением, что во втором квартале 2025 года цена нефти марки Brent может упасть до 50 долларов за баррель.

Эксперт отметил: нефтяной рынок закончил апрельскую сессию ниже уровня 70 долларов за баррель по марке Brent. Это говорит о нисходящем тренде котировок.

По мнению аналитика, на стоимость фьючерсов влияют намерение ОПЕК+ увеличить добычу и риски мировой экономической рецессии из-за тарифных войн США.

Шнейдерман также сказал, что во II квартале можно ожидать торговый диапазон 50–68 долларов за баррель Brent.

Ранее на бирже ICE цена нефти Brent опускалась ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.