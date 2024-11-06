Аналитик Шеин спрогнозировал сокращение доли наличных в РФ

Доля наличных средств в РФ будет сокращаться, однако полностью банкноты из оборота не исчезнут. Такое заявление сделал директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с RT .

Специалист спрогнозировал внедрение цифровых валют. При этом он отметил, что полный отказ от налички не ожидается.

«Менеджеры крупнейших мировых платежных систем <…> говорят, что, несмотря на стремительный рост объемов безналичных платежей, доля налички все еще довольно высока в мире», — высказался эксперт.

Аналитик напомнил, что электронные способы оплаты не работают без, например, интернета и электричества. В таких ситуациях и пригодятся купюры.