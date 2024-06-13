Аналитик Разуваев назвал ударом по импорту и экспорту прекращение торгов валютой на Мосбирже
Импотрт и экспорт серьезно пострадают после того, как Мосбиржа прекратила торги валютой после наложенных санкций. Об этом НСН рассказал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.
Он объяснил, что внешнеторговые операции теперь сильно осложнятся. Больше всего пострадает фармацефтическая сфера и продукты виноделия.
«Поэтому надо покупать акции российских алкогольных компаний. А лучше от акций экспортеров и импортеров держаться подальше», — отметил Разуваев.
Он добавил, что от валюты сейчас лучше избавиться. Аналитик посоветовал россиянам поменять их на рубли.
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