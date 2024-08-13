Аналитик Першиков: главное преимущество цифрового рубля перед криптовалютой — прозрачность
Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в беседе с«Абзацем» назвал главное преимущество цифрового рубля перед криптовалютой. По словам эксперта, он имеет прозрачность обращения.
Аналитик привел в пример строительство дорожной развязки, когда на работы можно выделить цифровые рубли и точно проконтролировать все расходы. Першиков напомнил, что у цифрового рубля будет только один эмиссионный центр — Банк России.
Что касается криптовалюты, ее можно купить, продать, владеть, завещать, однако расплачиваться ею российское законодательство запрещает, напомнил аналитик.