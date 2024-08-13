Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в беседе с «Абзацем» назвал главное преимущество цифрового рубля перед криптовалютой. По словам эксперта, он имеет прозрачность обращения.

Аналитик привел в пример строительство дорожной развязки, когда на работы можно выделить цифровые рубли и точно проконтролировать все расходы. Першиков напомнил, что у цифрового рубля будет только один эмиссионный центр — Банк России.

Что касается криптовалюты, ее можно купить, продать, владеть, завещать, однако расплачиваться ею российское законодательство запрещает, напомнил аналитик.