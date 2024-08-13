Аналитик Першиков: главное преимущество цифрового рубля перед криптовалютой — прозрачность

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в беседе с«Абзацем» назвал главное преимущество цифрового рубля перед криптовалютой. По словам эксперта, он имеет прозрачность обращения.

Аналитик привел в пример строительство дорожной развязки, когда на работы можно выделить цифровые рубли и точно проконтролировать все расходы. Першиков напомнил, что у цифрового рубля будет только один эмиссионный центр — Банк России.

Что касается криптовалюты, ее можно купить, продать, владеть, завещать, однако расплачиваться ею российское законодательство запрещает, напомнил аналитик.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте