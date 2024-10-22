Аналитик Пермяков: проблема с сертификатами Visa не повлияет на работу карт в России

В конце 2024 года у карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов. В беседе с RT ситуацию прокомментировал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.
Он пояснил, что речь идет о документах, подтверждающих соответствие чипа стандартам безопасности. Благодаря ним использование карт не сопровождается рисками.
«Эти сертификаты не совпадают со сроком действия карт и могут действовать несколько лет», — отметил эксперт.
По его словам, истечение сроков не повлияет на работу платежных инструментов. Банки сами решают, стоит ли принимать карты без сертификатов, пояснил аналитик.
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