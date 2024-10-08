Аналитик Осадчий: сейчас санкции являются основном фактором, влияющим на формирование курса валют

Начальник аналитического управления Максим Осадчий и главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с MK.Ru рассказали, какие факторы влияют на национальную валюту и как рассчитывается курс рубля к доллару и евро.

По словам Осадчего, до 2014-го года главным фактором влияния на курс рубля была нефть, однако сейчас это не так. Самые сильные валютные скачки обычно происходят во время громких событий. Эксперт упомянут начало СВО и частичную мобилизацию. То есть сейчас, по его словам, санкции являются основном фактором, влияющим на формирование курса.

Николаев добавил, что россиянам остается принимать во внимание тот курс, который установил Центробанк, так как другого нет. В обменниках он может сильно отличаться от официального, предупредил эксперт.