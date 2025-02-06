Аналитик Калманович: валюту можно покупать при желании надолго сохранить деньги

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович описал ситуацию на рынке российского рубля. Укрепление действительно наблюдается, однако оно не гарантирует сохранение данного тренда в будущем, отметил эксперт в беседе с Life .

Он напомнил, что валютный рынок подвержен воздействию различных факторов. Среди них — экономическая политика, санкции, стоимость нефти, спрос и предложение.

«Если цель — сохранить деньги в стабильном активе на долгий срок, то покупка валюты оправданна. Если планируется спекуляция на колебаниях курса, тогда нужно учитывать момент входа, анализировать динамику и быть готовым к возможным убыткам», — пояснил специалист.

По его словам, при покупке валюты рекомендуется разработать хотя бы краткосрочную торговую или инвестиционную стратегию. Такой подход позволит минимизировать риски.