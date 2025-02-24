Аналитик Калманович спрогнозировал рост популярности «холодных кошельков» после взлома ByBit

Взлом биржи ByBit подчеркивает уязвимость криптовалютных платформ, несмотря на блокчейн-технологии. Об этом рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в интервью сайту «Известия» .

По мнению специалиста, инцидент может снизить доверие к централизованным биржам и стимулировать переход к децентрализованным платформам (DEX). Калманович спрогнозировал рост популярности «холодных кошельков», которые обеспечивают высокую безопасность за счет офлайн-хранения активов.

Взлом ByBit, произошедший 21 февраля, привел к утрате более миллиарда долларов, став крупнейшей кражей в истории индустрии.