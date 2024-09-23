Аналитик Калманович: при оформлении кредита и кредитных карт важно обладать самоконтролем
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT высказал мнение, что для оформления кредита и кредитных карт важно обладать самоконтролем и внимательностью.
По словам эксперта, людям с финансовой грамотностью при использовании кредитной карты даже удается заработать.
«Достаточно после получения дохода (зарплаты) погасить задолженность по кредитке, а оставшееся положить на вклад или накопительный счет», — сказал Калманович.
По итогам года выдача кредитных карт в России может подрасти к прошлому году на 5% и более, добавил аналитик.
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