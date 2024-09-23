Аналитик Калманович: при оформлении кредита и кредитных карт важно обладать самоконтролем

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT высказал мнение, что для оформления кредита и кредитных карт важно обладать самоконтролем и внимательностью.

По словам эксперта, людям с финансовой грамотностью при использовании кредитной карты даже удается заработать.

«Достаточно после получения дохода (зарплаты) погасить задолженность по кредитке, а оставшееся положить на вклад или накопительный счет», — сказал Калманович.

По итогам года выдача кредитных карт в России может подрасти к прошлому году на 5% и более, добавил аналитик.