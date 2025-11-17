Аналитик Гиря назвал реальным риск падения биткоина к 77,5 тысячи долларов

Цена биткоина опустилась ниже 94 тысяч долларов (около 7,5 миллиона рублей), существенно снизившись относительно психологической отметки в 100 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей). Об этом сообщил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в беседе с RT .

По словам эксперта, ликвидация длинных позиций усилила давление на рынок, что усугубило негативные тенденции. Рынок сейчас находится в состоянии выжидания, при этом покупатели демонстрируют депрессивное состояние и минимальную активность.

Аналитик допустил резкий отскок биткоина до 100 тысяч долларов. Как пояснил специалист, при негативных условиях существует риск падения к 77,5 тысячи долларов (примерно шесть миллионов рублей).