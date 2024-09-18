Аналитик Дында: осенью курс доллара будет колебаться в диапазоне от 88 до 94 рублей

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында дал прогноз по курсу рубля на осень 2024 года. Ситуация будет зависеть от множества факторов, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, значимую роль сыграет денежно-кредитная политика Центробанка. Большое значение также имеют стабильные логистические маршруты для импорта и экспорта, отметил специалист.

Он предположил, что курс доллара будет колебаться в диапазоне от 88 до 94 рублей, евро — от 95 до 104 рублей, юань — от 11 до 13 рублей.