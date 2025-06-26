Аналитик Беляев указал на перспективы цифрового рубля в борьбе с коррупцией

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью « Ридусу » положительно оценил цифровой рубль как инструмент борьбы с коррупцией. Таким образом он прокомментировал планы Центробанка России по широкому внедрению цифровой валюты в сентябре 2026 года.

Специалист обратил внимание на единственное отличие цифрового рубля от обычной валюты: транзакции проводятся не через коммерческие банки, а через платформу Банка России.

«Это чисто операционное отличие, которое не имеет никакого значения для граждан. Так что надо выкинуть из головы утверждения всевозможных интерпретаторов, что цифровой рубль — это какая-то другая валюта», — отметил эксперт.

Он также указал на удобство цифрового рубля для антикоррупционных целей. Когда государство выделяет средства на проекты, проследить, какая часть пошла на откаты или похищена, весьма сложно. С цифровым рублем эта задача упрощается, пояснил аналитик.