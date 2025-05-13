Аналитик Беляев посоветовал не надеяться на долгосрочное укрепление рубля

Финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян не рассчитывать на длительное укрепление рубля по отношению к доллару. Таким мнением он поделился в разговоре с «Ридусом» .

Специалист отметил, что курс российской валюты зависит от общего состояния экономики, а не от перемирия. Эмоциональные факторы способны лишь временно укрепить или ослабить курс.

«Рост отечественной экономики составляет 1,5-2%. Все это, извините, близко к застою. Массированного притока иностранного капитала в Россию тоже не ожидается. Никто отменять санкции пока не собирается», — подчеркнул Беляев.

Эксперт добавил, что российская экономика сейчас близка к рецессии. Из-за этого говорить о долговременном укреплении рубля сложно.