Аналитик Беляев посоветовал не надеяться на долгосрочное укрепление рубля
Финансовый аналитик Михаил Беляев призвал россиян не рассчитывать на длительное укрепление рубля по отношению к доллару. Таким мнением он поделился в разговоре с «Ридусом».
Специалист отметил, что курс российской валюты зависит от общего состояния экономики, а не от перемирия. Эмоциональные факторы способны лишь временно укрепить или ослабить курс.
«Рост отечественной экономики составляет 1,5-2%. Все это, извините, близко к застою. Массированного притока иностранного капитала в Россию тоже не ожидается. Никто отменять санкции пока не собирается», — подчеркнул Беляев.
Эксперт добавил, что российская экономика сейчас близка к рецессии. Из-за этого говорить о долговременном укреплении рубля сложно.