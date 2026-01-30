Аналитик Беляев объяснил рост цен на серебро дефицитом сырья

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радиостанцией Sputnik отметил, что рост цен на серебро приведет к увеличению стоимости продукции, содержащей этот металл.

По словам экономиста, в последнее время объемы добычи серебра сократились, что вызвало дефицит сырья и способствовало стремительному росту цен.

«Как страна, производящая и экспортирующая золото, мы будем в определенном выигрыше, потому что Россия получает более высокие доходы от продажи золота», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что рост цен на серебро связан с его широким использованием в электротехнической промышленности, которая активно развивается и требует больше металла.