Аналитик Бахтин допустил вероятность скачка стоимости доллара до трехзначной отметки

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин предсказал возможный скачок стоимости доллара до трехзначных цифр этой зимой. Такой вариант развития событий возможен при смягчении санкций со стороны Запада, заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист объяснил, что отмена некоторых ограничительных мер повысит спрос россиян на зарубежные товары и услуги, увеличивая потребности в иностранной валюте и создавая дополнительное давление на рубль, отметил «ФедералПресс».

Кроме того, нестабильность международной обстановки тоже способна усилить негативные тенденции на валютном рынке. Впрочем, Бахтин добавил, что увеличение экспортных доходов способно сгладить возможные негативные последствия.