Аналитик Антонов заявил, что биткоин может упасть до $70 тысяч

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, цена биткоина может снизиться до 70 тысяч долларов. В интервью RT он заявил, что прогноз по биткоину остается негативным.

Эксперт отметил, что после пробоя ключевой поддержки в зоне 80–81 тысячи долларов рынок устремился к уровню 75 тысяч долларов, и следующей целью может стать уровень 70 тысяч. Владислав Антонов добавил: «Если давление продолжится, не исключен тест более низких уровней».

Один из факторов, влияющих на цену биткоина, — это глобальное бегство от рисковых активов из-за торговых войн. Антонов пояснил, что пошлины Трампа спровоцировали панику на фондовых и сырьевых рынках.

Второй фактор связан с массовыми ликвидациями позиций трейдеров, что усилило волатильность и подорвало веру в биткоин как в цифровое убежище.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина опустилась ниже 75 тысяч долларов впервые с 7 ноября прошлого года.