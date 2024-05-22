Аналитик Антонов спрогнозировал относительную стабильность рубля в июне

Множество факторов выступает в пользу позитивного прогноза для рубля. Так, в июне ожидается относительная стабильность с потенциалом укрепления. Об этом рассказал аналитик Владислав Антонов в беседе с Life .

По его мнению, в начале лета российская валюта может укрепиться по отношению к доллару до 88,50 рубля. Такой сценарий вероятен при очень позитивном внешнем фоне, слабом спросе со стороны импортеров и росте цен на нефть.

Специалист также отметил, что чрезмерное укрепление рубля способны сдерживать геополитические риски и санкционное давление.