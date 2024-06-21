Аналитик Антонов: с высокой вероятностью доллар продолжит торговаться ниже отметки 90 рублей
Высока вероятность, что до конца первого полугодия доллар продолжит торговаться ниже отметки 90 рублей. Такой прогноз в беседе с RT сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он отметил, что на российскую валюту продолжают влиять некоторые факторы, среди которых сложности в международных расчетах. Тем не менее внебиржевой валютный рынок в России продолжает развиваться.
Антонов также добавил, что дневные колебания курса доллара могут достигать 7%.
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