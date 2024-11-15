Аналитик Антонов: рост курса доллара связан с итогами выборов президента США

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, какие факторы оказывают влияние на рост курса доллара. Среди причин — предложения на валютном рынке и дисбаланс спроса, отметил эксперт в беседе с RT .

Специалист подчеркнул, что экспортерами были снижены объемы продажи валютной выручки. При проведении сделок зачастую использовались национальные валюты.

«Падение цен на нефть также оказывает давление на российскую валюту. Не менее важно, что индекс доллара укрепился после выборов президента США, в которых победил Дональд Трамп», — добавил аналитик.

По его словам, предположительное укрепление доллара в дальнейшем окажет давление на рубль.