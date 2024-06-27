Аналитик Антонов предположил, что доллар не опустится на следующей неделе ниже 90 рублей

На следующей неделе курс доллара вряд ли опустится ниже отметки 90 рублей. Таким мнением поделился с Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, завтрашний день станет пиковым на налоговым выплатам. А в июле продажи валюты резко упадут, что может ослабить рубль.

«Цена переместится в другой ценовой диапазон — 90,00-92,50 рубля. Поскольку ситуация остаётся нестабильной, возможны резкие колебания курса в обе стороны», — отметил эксперт.

Он добавил, что курс евро может колебаться от 95 до 99 рублей.

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