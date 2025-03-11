Аналитик Александров: в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров в беседе с RT отметил, что предсказать точное поведение валютного курса в свете возможного смягчения санкций сложно, так как неясно, какие конкретно ограничения могут быть сняты.

Он подчеркнул, что динамика курса будет зависеть от нескольких факторов, включая торговлю, внутренние спекуляции и внешние инвестиции.

«В каком объеме может быть заход внешних инвесторов, напрямую зависит и от формата „смягчения“», — сказал он.

Эксперт предполагает, что в краткосрочной перспективе рубль может укрепиться, но затем последует новая волна ослабления, так как значительных улучшений в инвестиционных потоках ожидать не стоит.