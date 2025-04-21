Аналитик Александров предсказал дальнейший рост цен на золото

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров рассказал RT о причинах роста стоимости золота.
«Позиции в золоте наращивают как центральные банки, так и частные инвесторы из-за угрозы торможения мировой экономики и геополитической нестабильности», — пояснил эксперт.
Он добавил, что цена может продолжить движение вверх при появлении признаков усиления инфляции или избыточной эмиссии до 3800 долларов за унцию. Однако из-за перегретости рынка возможна коррекция до 3150 долларов.
Ранее во время торгов стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив 3400 долларов за тройскую унцию.
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