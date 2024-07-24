Адвокат Жорин рассказал, что при досрочном погашении кредита можно вернуть деньги за страховку

В России с 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, позволяющий клиентам, досрочно погасившим свой кредит, вернуть часть стоимости страховки. Об этом напомнила адвокат Сергей Жорин, передала «Вечерняя Москва».

Это правило актуально исключительно для тех кредитных договоров, которые были оформлены после этой даты. Если же кредит оформлен до 1 сентября 2020 года, возврат страховой премии возможен только в том случае, если это предусмотрено условиями договора.

Жорин объяснил, что возврату подлежит страховка по потребительским кредитам, займам и ипотеке. Однако он отметил, что, если во время действия договора произошел страховой случай, оставшаяся сумма не подлежит возврату даже при досрочном погашении кредита. К примеру, если заемщик получил страховку на лечение после травмы, защита будет считаться использованной.