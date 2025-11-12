Адвокат Соколова предупредила, что множество мелких переводов между своими счетами вызывает подозрение
Центробанк может заблокировать крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей, если посчитает их мошенническими. Адвокат Анна Соколова поделилась способами безопасного перемещения средств между счетами, сообщили «Известия».
По словам эксперта, не стоит переводить сразу после получения зарплаты несколько мелких сумм подряд или разбивать крупную сумму на множество мелких переводов в течение одного дня. Такие операции часто вызывают подозрения.
«Для регулярного перевода зарплаты или иных поступлений рекомендую оформить в мобильном приложении банка постоянное поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной части на основной счет», — предложила специалист.
Она также посоветовала указывать в назначении платежа четкие формулировки: «Перевод собственных средств» или «На личные нужды».