Адвокат Шатихина: полностью перейти на цифровой рубль в России пока нет возможности

Адвокат Наталья Шатихина в эфире радио Sputnik заявила, что полный переход на цифровой рубль в России пока невозможен.

По словам эксперта, все дело в системе расчетов, инертности людей и общей непрозрачности. В России достаточно велик объем серых и черных денег, и речь идет не только о взятках.

Несмотря на высокую степень цифровизации, соотношение безналичных и наличных расчетов показывает, что безналичные расчеты растут. После пандемии произошел огромный скачок в этой сфере, пояснила свое мнение эксперт.

Цифровой рубль — это цифровая валюта, обладающая уникальностью, как и любая другая криптовалюта. Утратив доступ к ней, вы не сможете восстановить ее никаким другим способом. Например, если вы уничтожите бумажную купюру, ее больше не вернуть, добавила она.