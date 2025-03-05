«Абсолютная белиберда». Предложение об ограничении числа банковских карт назвали странным

Предложение ограничить возможное число банковских карт на одного человека вряд ли поможет бороться с мошенниками, зато создаст множество проблем как для банков, так и для их клиентов. Об этом 360.ru заявил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.

Он допустил, что в случае реализации идеи с ограничением карт для россиян резко сузится круг банков, с которыми они могут взаимодействовать.

Мне представляется. что какое-то разумное объяснение здесь очень сложно дать, и, на мой взгляд, даже почти невозможно. <…> Если вам выгодно работать с 10-ю банками и иметь там 10 счетов, исходя из того, какие разные у вас там задачи, то почему [бы] вам не выдать 10 карт в этих банках?

Иванов допустил, что ограничения станут сильным ударом по региональным финансовым организациям, в то время как в выигрыше останутся три-четыре крупнейших российских банка.

«Идея близка к абсурдной. <… > Для кого-то разумным покажется три [карты], для кого-то — пять. Это абсолютная белиберда. <… > Совершенно непонятно, почему, условно говоря, [ограничение в] 20 карт спасет человека от мошенничества, а 25 — уже не спасет. Мне кажется, что это немного надуманные ограничения», — добавил он.

Эксперт не исключил, что за предложением ЦБ может скрываться желание сэкономить на чипах. Он напомнил, что в России до сих пор работают просроченные карты систем Visa и Mastercard, которые уже ушли из страны.

«В России до сих пор не налажен соответствующих чипов в нужном объеме. <… > Может быть, здесь есть попытка сэкономить из-за недостаточного количества чипов», — предположил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании с президентом Владимиром Путиным предложила ввести ограничения на возможность оформления банковских карт. По ее словам, мера не затронет обычных граждан, которые не открывают сотни или тысячи карт.