«Абсолютная белиберда». Предложение об ограничении числа банковских карт назвали странным
Экономист Иванов назвал абсурдной идею об ограничении количества банковских карт
Предложение ограничить возможное число банковских карт на одного человека вряд ли поможет бороться с мошенниками, зато создаст множество проблем как для банков, так и для их клиентов. Об этом 360.ru заявил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.
Он допустил, что в случае реализации идеи с ограничением карт для россиян резко сузится круг банков, с которыми они могут взаимодействовать.
Мне представляется. что какое-то разумное объяснение здесь очень сложно дать, и, на мой взгляд, даже почти невозможно. <…> Если вам выгодно работать с 10-ю банками и иметь там 10 счетов, исходя из того, какие разные у вас там задачи, то почему [бы] вам не выдать 10 карт в этих банках?
Олег Иванов
Вице-президент Ассоциации региональных банков
Иванов допустил, что ограничения станут сильным ударом по региональным финансовым организациям, в то время как в выигрыше останутся три-четыре крупнейших российских банка.
«Идея близка к абсурдной. <… > Для кого-то разумным покажется три [карты], для кого-то — пять. Это абсолютная белиберда. <… > Совершенно непонятно, почему, условно говоря, [ограничение в] 20 карт спасет человека от мошенничества, а 25 — уже не спасет. Мне кажется, что это немного надуманные ограничения», — добавил он.
Эксперт не исключил, что за предложением ЦБ может скрываться желание сэкономить на чипах. Он напомнил, что в России до сих пор работают просроченные карты систем Visa и Mastercard, которые уже ушли из страны.
«В России до сих пор не налажен соответствующих чипов в нужном объеме. <… > Может быть, здесь есть попытка сэкономить из-за недостаточного количества чипов», — предположил он.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании с президентом Владимиром Путиным предложила ввести ограничения на возможность оформления банковских карт. По ее словам, мера не затронет обычных граждан, которые не открывают сотни или тысячи карт.