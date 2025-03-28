Жительницу Великого Новгорода задержали в Петербурге за сбыт наркотиков через интернет

Уроженка Великого Новгорода стала фигуранткой уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин. Женщину задержали в квартире на улице Десантников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительной информации, стражи порядка в ходе досмотра обнаружили у подозреваемой 15 свертков с запрещенными веществами общей массой порядка 30 граммов, а также 14 закладок с наркотиками.

Расследование преступления продолжается. Сейчас следователи решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

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